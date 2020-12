Linha de metro cortada em Rio Tinto

Hugo Silva Hoje às 13:21 Facebook

A circulação do metro na Linha Laranja está interrompida na zona de Rio Tinto, Gondomar, devido à queda de uma árvore, que ocorreu na manhã desta sexta-feira.

A interrupção da circulação em ambas as vias, para aquela linha, verifica-se entre as estações da Levada e de Baguim. A árvore caiu junto à estação de metro de Rio Tinto. A empresa está a disponibilizar um serviço de transporte alternativo em autocarro, com paragens nas estações de Rio Tinto, Levada, Campainha e Baguim.

"A reparação dos estragos provocados pela árvore será uma operação bastante demorada, não havendo uma previsão exata para a retoma da circulação", informa a Metro do Porto. O JN apurou que dificilmente a circulação será reposta ainda hoje.

De acordo com uma passageira com quem o JN falou no local, o maior constrangimento é "ter de ficar ao frio" à espera do autocarro. Perto da estação de Rio Tinto existe uma paragem da STCP e era aí que a gondomarense esperava pelo autocarro para chegar a casa, em Fânzeres. "Outra questão é que vou ter de andar mais a pé para chegar a casa, mas paciência", afirmou a passageira, que entrou no metro na Casa da Música. Nessa altura, já sabia que a circulação estava interrompida.

Também duas jovens, que viram a sua viagem interrompida na estação da Levada devido à queda da árvore afirmaram não ser a primeira vez que acontece um acidente do género naquela zona.