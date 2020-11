Linha do Souto sai do Dragão rumo ao centro de Gondomar

Carla Sofia Luz Hoje às 14:05 Facebook

Ligação, que custa 140 milhões de euros, servirá o Parque Oriental e os bairros do Cerco e do Lagarteiro, no Porto. Composições levarão passageiros ao Hospital Fernando Pessoa.

A segunda linha de Gondomar aproximará a zona Oriental do Porto dos centros de Valbom e de Gondomar. Com um custo estimado de 140 milhões de euros, esta ligação levará os passageiros das Antas até S. Cosme, servindo os bairros sociais do Cerco e do Lagarteiro, na Invicta, e o Hospital Fernando Pessoa.

O percurso, de 6,7 quilómetros, terá nove estações. Apenas uma já existe, que é a Estação do Dragão. As restantes são novas. A solução, quase toda à superfície e com apenas dois túneis na saída das Antas, no Porto, e na zona da Lagoa, em Valbom, nasceu de uma proposta da Câmara de Gondomar, que a recente avaliação de procura, feita sob a coordenação de Paulo Pinho, da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP), elegeu como melhor opção.