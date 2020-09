Mais de 20 idosos infetados em lar ilegal de Valbom vão para hospital

JN/Agências Hoje às 14:45 Facebook

Os 24 idosos que testaram positivo à covid-19 e se mantêm no lar ilegal de Gondomar fechado coercivamente estão a ser, esta quinta-feira, transferidos para o Hospital Fernando Pessoa.

A operação foi acompanhada pela Proteção Civil de Gondomar, bem como pela Polícia Municipal, Segurança Social e Delegação de Saúde local.

De acordo com fonte da câmara de Gondomar, em declarações à Lusa, os idosos "mantêm-se estáveis" e a transferência, com início marcado para as 14 horas, "deverá demorar algumas horas".

O Hospital Fernando Pessoa é uma unidade hospitalar privada localizada em Gondomar e os custos da operação serão assumidos "numa primeira fase" pela autarquia.

Em causa está o lar ilegal Paródias e Ternuras localizado em Valbom, concelho de Gondomar, onde foram detetados 24 casos covid-19 entre idosos e onde já se registaram duas mortes.

Somam-se mais oito casos de infeção de funcionários e o da diretora do lar, todos a fazer isolamento em casa.

Na quarta-feira, em declarações aos jornalistas, o presidente da câmara de Gondomar, Marco Martins anunciou que este lar seria encerrado coercivamente. "Foram repetidos os testes e apenas cinco [idosos] continuam a testar negativo. Também a proprietária, que era quem estava a gerir o lar, está infetada. Logo, o lar está sem gestão. Hoje de manhã [quarta-feira], a Comissão Municipal de Proteção Civil reuniu e foi decidido encerrar coercivamente o lar", informou.