Marco Martins pede "voto de confiança" para terceiro mandato

Candidato do PS a Gondomar garante querer concretizar muitas obras. Segunda linha de metro é a fundamental no concelho.

Na corrida para o terceiro e último mandato à frente da Câmara de Gondomar, Marco Martins afirma que "quer um voto de confiança". "Para continuar a trabalhar e marcar a diferença", explica. Entre habitação, mobilidade e ambiente, são muitas as obras que o recandidato quer ver avançar.

No que toca à mobilidade, Marco Martins anunciou, na apresentação da candidatura, que decorreu na Praça do Cidadão, uma novidade: "Estamos a trabalhar com a Câmara de Gaia e já está o estudo prévio muito avançado para criar uma nova ponte à cota intermédia, ligando o final da Estrada D. Miguel, na Foz do Sousa, à EN222, em Avintes".