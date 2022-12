Margarida precisa de ajuda para continuar terapias

Jovem de Gondomar teve derrame cerebral e é totalmente dependente. Tratamentos custam 2500 euros por mês.

Margarida tinha 12 anos e estudava na Escola Infanta Dona Mafalda, em Rio Tinto, Gondomar, quando foi atraiçoada por um derrame cerebral extenso que a deixou totalmente dependente. Corria o ano de 2018 e desde então a família tem desenvolvido todos os esforços para garantir as terapias necessárias que melhorem a qualidade de vida de Margarida.



O pai criou mesmo o projeto Music'Alma, através do qual procura obter ajudas para financiar os tratamentos. E a comunidade escolar também tem procurado ajudar, desenvolvendo iniciativas solidárias. Mas as despesas são avultadas. As terapias ultrapassam os 2500 euros mensais e todos os cuidados inerentes à condição de Margarida são suportados pelos pais: fraldas, medicação, suplementos, resguardos, seringas de alimentação, etc.



As dificuldades avolumam-se e toda a ajuda é bem-vinda. Nesse contexto, nesta época natalícia foi lançada mais uma ação com o objetivo da ajudar Margarida. Estão à venda ímanes de cerâmica, artesanais, com motivos alusivos ao Natal, personalizados com o logótipo do projeto Music'Alma. Cada um custa cinco euros, sendo que metade desse valor reverte para apoiar Margarida e o restante corresponde ao preço de custo do artigo.

A progressão de Margarida e outras iniciativas que vão sendo desenvolvidas podem ser acompanhadas nas redes sociais - Instagram, Facebook e YouTube - do projeto Music'Alma.