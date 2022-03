Médica "moura" ficou presa a Rio Tinto pelo coração

Helena de Carvalho, nascida em Lisboa, trabalhou 41 anos na Unidade de Saúde Familiar Santa Maria. Utentes prestaram-lhe agora homenagem.

Foi em 1980, quando a recém formada médica Helena de Carvalho, "moura com costela transmontana", como a própria se intitulou, e filha única com vontade de "abrir asas e voar", decidiu rumar ao Porto no concurso de colocação. "Tinha aqui amigos e achava que depois desta experiência regressaria a Lisboa". Mas já não voltou. Depois de, aos 24 anos, ter iniciado funções em S. Pedro da Cova, Gondomar, onde esteve seis meses, foi convidada a rumar até Rio Tinto, onde exerceu a atividade de médica de clínica geral durante 41 anos. Hoje não tem dúvidas que esta é também a sua "terra".

A confirmação da aposentação chegou de forma inesperada por email, durante as férias do final do ano, não dando a Helena oportunidade de se despedir dos seus 1960 utentes. Dezenas deles, que agora se queixam de ter ficado "órfãos", decidiram homenageá-la numa festa surpresa. "Naquele momento, senti que tudo valeu a pena! Fica a sensação do dever cumprido", desabafou ao JN a médica, visivelmente emocionada.