Menino de cinco anos tem doença rara e está sem apoios

Menino de cinco anos pesa 57 quilos. Está fechado em casa desde que ambulatório do Kastelo está suspenso.

José Diogo tem cinco anos e pesa 57 quilos. O menino vive com uma doença rara [síndrome de Rohhad] que o faz ganhar peso constantemente. Há dois meses que a criança, que não fala, está fechada em casa, em S. Cosme, Gondomar, devido ao facto do serviço de ambulatório do Kastelo - única unidade de cuidados integrados pediátricos em Portugal - estar suspenso para não haver risco de contágio da covid-19.

Tal como José Diogo, outras 12 crianças estão em casa. Dias inteiros em que uma das poucas diversões que o menino tem é andar atrás de uma bola pelo corredor da casa. Mas, rapidamente se cansa e lhe falta o ar. À noite, o menino precisa de dormir com um aparelho compressor de ar para não correr o risco de asfixia.