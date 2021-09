Homem morreu afogado no rio Douro

Alexandre Panda e Miguel Amorim Hoje às 18:55, atualizado às 19:13 Facebook

Um homem, de 54 anos, morreu afogado, este domingo, à tarde, no rio Douro, junto à praia da Lomba, em Gondomar.

A vítima, solteiro e sem filhos, reside no lugar de Pé de Moura, na freguesia da Lomba.

O alerta para o desaparecimento do homem chegou à corporação dos bombeiros de Valbom às 15.50 horas. Segundo os relatos de quem estava no local, ainda se viu o homem a lançar-se ao rio, mas depois desapareceu nas águas.

Os mergulhadores dos Sapadores do Porto iniciaram as buscas logo após as 18 horas, no Cais de Pé de Moura, próximo da praia da Lomba.

O corpo foi encontrado cerca de uma hora depois.

Também estiveram envolvidos nas operações os bombeiros de Valbom, elementos da Proteção Civil e da Polícia Marítima.