Metro volta a circular este sábado em Rio Tinto

S.A. Hoje às 22:37 Facebook

Twitter

Partilhar

A Linha Laranja do Metro do Porto reabre em pleno este sábado, após a interrupção causada pela queda de uma árvore na linha em Rio Tinto, Gondomar.

"Continuam a decorrer os trabalhos de reparação dos danos provocados pela queda de uma árvore sobre a Linha Laranja (F) do Metro do Porto", lê-se num comunicado da Metro do Porto, divulgado esta sexta-feira à noite.

"Os danos causados foram substanciais e afetaram, para além dos cabos de catenária, os braços de suspensão da mesma, pelo que os trabalhos vão prosseguir ao longo da noite, durante algumas horas mais", acrescenta a empresa.

O final dos trabalhos está previsto para a 1 hora da madrugada de sábado, prosseguindo até esta hora "os transportes alternativos em autocarro".

"Amanhã, sábado, a Linha Laranja estará já em operação regular e integral, a partir das 6 horas, como sucede diariamente", garante a Metro do Porto.