Ministério Público entra com ação para impugnar hotel em Gondomar

Ministério Público anunciou, esta sexta-feira, que avançou com uma ação administrativa com vista a impugnar o licenciamento do Hotel Nasoni, em Ribeira de Abade, Gondomar.

"Vários despachos e deliberações" relacionados com a obra do Hotel Nasoni, em Ribeira de Abade, Gondomar, deverão ser declarados "nulos", pede o Ministério Público (MP), "a título principal", numa ação administrativa com vista a impugnar o licenciamento daquela unidade hoteleira. Além disso, lê-se na nota publicada ontem, "pretende-se que o Município seja condenado a declarar a caducidade do despacho de aprovação do projeto de arquitetura".

O MP diz ainda que deve ser reconhecida a "inexistência de um ato administrativo que permitisse a demolição do edificado preexistente no local". O JN questionou a Autarquia e também a promotora Nara - Projetos, Construção e Turismo, estando a aguardar uma resposta.

A Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território (IGAMAOT), que abriu um inquérito para investigar o processo em fevereiro do ano passado, considerou nulo o parecer favorável da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N) e, por conseguinte, as deliberações da Câmara de Gondomar.

A Câmara deu luz verde ao Pedido de Informação Prévia (PIP) em agosto de 2010 e o pedido de licenciamento avançou no ano seguinte. O projeto de arquitetura foi aprovado em 2012 e o alvará emitido em outubro de 2019. Dez anos depois da aprovação do PIP, no final de 2020, a promotora começou a preparar o terreno para receber a obra, mas no final de janeiro de 2021 a IGAMAOT abriu um inquérito ao licenciamento.

Em abril desse ano, a CCDR-N admitiu "erro material de análise", a Câmara suspendeu a obra e IGAMAOT considerou pareceres nulos.