Morador de Gondomar relembra aflição: "Quando dava aqueles estoiros, ai meu Deus!"

O rescaldo do incêndio que destruiu cinco pavilhões de uma fábrica de produtos químicos em S. Cosme, Gondomar, prolongou-se durante este domingo. Os moradores recordam momentos de aflição com explosões, labaredas enormes e uma nuvem de fumo negro imensa.

Debruçada numa janela do "prédio construído pelo dono [fundador] da fábrica" da Sociedade Portuense de Drogas, em S. Cosme, Gondomar, Fátima Veloso tem os olhos postos na colossal unidade de fabrico de produtos químicos que ardeu anteontem. E teme: "Só a imagem que a gente vê já dá para assustar. No espaço de 20 anos, isto cresceu que Deus me livre! Fizeram muitos pavilhões".

A vizinha da empresa de raiz familiar fundada em 1953 recua um quarto de século para recordar o incêndio anterior, que também sobressaltou quem mora ao redor do número 550 da Rua da Cavada. "Já é a segunda vez que passamos por isto, e foi muito assustador. Mas tivémos sorte, porque o vento estava para o outro lado. Se não, não podíamos ter ficado cá [em casa]", atira a moradora, enquanto observa as operações de rescaldo, que só ficaram concluídas durante a tarde de ontem.