Multas de estacionamento em Gondomar geram revolta

Munícipes dizem que avisos aparecem em minutos. Nova concessão arrancou no início deste mês. Câmara diz estar atenta à "caça à multa".

"Nem dois minutos estive parado e já tenho uma multa de seis euros para pagar", reclama Carlos Carvalho, de 43 anos, depois de uma visita à clínica da Travessa do Monte Crasto, em Gondomar, para fazer um curativo. O munícipe revolta-se: "A gente aleija-se, vem tratar-se e em dois minutos é multada". O protesto não fica por aqui: "E os lugares nem sequer estão marcados!".

Maria Martins, condutora do carro estacionado em frente, acena em concordância: "É injusto. Uma pessoa às vezes vem aqui à clínica já sem dinheiro e ainda tem de gastar mais no estacionamento". Em Gondomar, cresce a revolta com a alegada "caça à multa".