Museu municipal da filigrana abre na Casa Branca de Gramido em Gondomar

A Casa Branca de Gramido, situada em Valbom, Gondomar, passa a acolher a partir desta sexta-feira o Museu Municipal da Filigrana.

Numa altura em que a Câmara de Gondomar aguarda ver confirmada a candidatura da filigrana a Património Cultural Imaterial - tendo em vista uma futura proposta a Património da Humanidade - inaugura esta sexta-feira na Casa Branca de Gramido, em Valbom, o Museu Municipal da Filigrana. Um "passo intermédio", segundo o presidente, Marco Martins, para o projeto maior que será a criação do Museu Nacional Ourivesaria, que nascerá em S. Cosme.

Segundo o autarca, este espaço "servirá para perpetuar a história desta que é uma arte secular, que direta e indiretamente suporta mais de três mil postos de trabalho", potenciando-o como um produto turístico autêntico e diferenciador do Município".

O edifício que, desde 2016, acolhe uma exposição permanente de filigrana, fruto da doação de utensílios, ferramentas, maquinaria e mobiliário por ourives locais que pretendem mostrar a sua arte, e que serve como porta de entrada da Rota da Filigrana (um roteiro que permite a visita às oficinas tradicionais de filigraneiros de Gondomar, possibilitando o contacto direto com o processo criativo), passa agora a ser também residência fixa de um conjunto de 60 "peças únicas e irrepetíveis" de filigrana, salientou a vereadora do Turismo, Sandra Almeida.

Neste museu, pode encontrar, por exemplo, uma réplica da Torre de Belém (feita entre 1977/78), o vestido de filigrana assinado pela estilista Micaela Oliveira em colaboração com o ourives Arlindo Moura, que esteve exposto no Dubai, ou o Coração Colaborativo, mais conhecido como o maior coração de filigrana do Mundo, feito em conjunto por vários artesãos.

Coração de Sharon Stone

De resto, na mostra também poderá apreciar três tamanhos diferentes do coração de filigrana que foi oferecido a Sharon Stone e uma réplica daquele que foi entregue à atriz Úrsula Corberó quando se despediu da sua personagem Tóquio, com que participou na série Casa de Papel.

PUB

A cantora espanhola, Cecilia Krull, que dá voz ao tema principal da série, marca esta sexta-feira presença, na inauguração do museu como embaixadora da filigrana de Gondomar.

Bilheiteira

O Museu Municipal de Filigrana de Gondomar passará a ter entrada paga (2 €), mas só a partir de setembro. Residentes e naturais do concelho não pagam, assim como as crianças. O espaço passará a estar aberto das 10 às 18 horas. Fecha à segunda-feira.

Loja de filigrana

À Casa Branca de Gramido, que acolhe também o posto de turismo, é acrescentada uma nova valência: a de venda de artigos de filigrana, produzidos manualmente pelos filigraneiros que integram a Rota da Filigrana. Por conta disso, o espaço está preparado com pagamento por Multibanco.