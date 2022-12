Museu reabriu em S. Pedro da Cova com homenagem às mineiras

Obras de requalificação, pagas pela Câmara de Gondomar, tiveram como objetivo tornar espaço mais tecnológico. Entradas vão continuar de graça.

Foi com 20 anos que Elísia Sousa começou a trabalhar nas minas de S. Pedro da Cova, em Gondomar. Ontem, aos 81 anos, foi à reinauguração do Museu Mineiro e não escondeu a emoção quando viu uma fotografia sua daqueles tempos. "Não queria acreditar quando me vi", desabafou, ainda incrédula, ao JN, na companhia das amigas Florinda e Emília.

Depois de um período fechado para obras, o espaço reabriu com a exposição "Valorização do Trabalho das Mulheres Mineiras", que ficará lá permanentemente.

Também a presidente da Junta da União de freguesias de Fânzeres e S. Pedro da Cova, Sofia Martins, não escondeu a emoção de reinaugurar o museu, enaltecendo o facto do espaço "ser único no país".



Além da recriação de vários momentos do quotidiano mineiro, ao longo de um túnel de mina, o museu usa ainda tecnologias de realidade virtual e aumentada.



No futuro, a Junta tem intenção de colocar as entradas pagas para visitantes não residentes na freguesia, mas para já, "pelo menos até janeiro, vão continuar gratuitas", garantiu a autarca.



O presidente da Câmara, Marco Martins, referiu ao JN que este "não pode ser um projeto acabado", dando conta da vontade de transformar a zona envolvente do Cavalete de S. Vicente num "museu vivo". E acrescentou: "Depois da reabilitação, que deve estar pronta entre abril/maio, contamos lançar o concurso desta obra no final de 2023, início de 2024, com zonas de lazer, prevendo também a reabilitação de alguns edifícios do complexo mineiro industrial para um museu de outra dimensão, um museu vivo no local onde se produzia e se extraía o carvão".