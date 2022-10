Não montaram bancas e ameaçam bloquear a feira em Gondomar

Vendedores de calçado boicotam venda. Lugares atribuídos em S. Cosme, Gondomar, causam revolta. Câmara diz que processo foi igual para todos.

Os 21 vendedores de calçado da feira de S. Cosme, em Gondomar, não montaram, esta quinta-feira, as bancas, alegando "falta de condições" e prometem, na próxima quinta-feira, bloquear a entrada no recinto no Parque dos Castanheiros se a Câmara não atender às suas reivindicações. Em causa, entre outras queixas, está "a falta de espaço entre as bancas", por conta da redistribuição de lugares que houve na sequência da mudança da feira para junto do Pavilhão Multiúsos.

A vereadora das Feiras e Mercados da Câmara de Gondomar, Aurora Vieira, assegura que "todo o processo de mudança foi igual para todos, preservando os contratos que existiam".