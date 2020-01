Novas vias prometem aliviar tráfego automóvel em Gondomar

Alfredo Teixeira Hoje às 02:00, atualizado às 10:01 Facebook

Residentes em Rio Tinto, pela proximidade ao Porto, são os que mais sofrem com as demoradas deslocações viárias. Autarquia tem em curso novas ligações para descongestionar trânsito local.

Tirando zonas pontuais no centro de Gondomar ou na cidade de Valbom, é em Rio Tinto que os maiores problemas de trânsito deste concelho se registam. A proximidade com a cidade do Porto faz aumentar os movimentos pendulares e, em horas de ponta, algumas artérias daquela cidade são verdadeiras dores de cabeça para os automobilistas.

"Perde-se muito tempo numa simples deslocação até ao centro do Porto. Em horas de ponta, sair ou entrar de Rio Tinto é complicado e depois circular no centro da cidade do Porto é cada vez mais impossível", conta Fábio Tavares, taxista em Rio Tinto há sete anos. "Às vezes, quase não compensa a corrida", acrescenta.