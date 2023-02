Novo posto da GNR de Fânzeres deverá abrir em abril

O novo posto da GNR de Fânzeres, que está pronto desde julho do ano passado, deverá abrir portas em abril.

Na próxima reunião do Executivo da Câmara de Gondomar, que acontece na quarta-feira, vai a votação a proposta do protocolo entre a Autarquia e o Ministério da Administração Interna (MAI), segundo o qual a tutela ficará durante 13 anos a pagar uma renda mensal de sete mil euros à Câmara, por conta da obra de remodelação do novo posto da GNR de Fânzeres.

Esta decisão foi a forma encontrada pelo Governo para ultrapassar as questões burocráticas que dizem respeito ao pagamento da empreitada, que têm feito adiar a abertura do novo espaço, pronto desde julho.