Obra na Areosa vai demorar um mês

Empreitada na Rua Heróis da Pátria está orçada em 140 mil euros.

A empreitada na Rua Heróis da Pátria, que arrancou a 29 de abril e que serve para colocar um novo coletor de águas pluviais, entre a Circunvalação e o mercado da Areosa, vai demorar um mês. A complexidade da intervenção prende-se com o facto da rua ser estreita e por existirem outros serviços - nomeadamente gás, comunicações e água - por cima da conduta que terá de ser substituída.

Num trajeto de aproximadamente 250 metros de extensão, a obra terá de avançar "em pequenos troços, a fim de se evitar a interrupção dos serviços", explicou ao JN, o presidente da Câmara de Gondomar, Marco Martins, contando que a intervenção "vai custar 140 mil euros".

Alteração do trânsito

Para circular no sentido do Alto da Maia, a solução voltou agora a ser a Rua de D. Afonso Henriques, o que já não acontecia desde julho de 2021, altura em que a Câmara alterou o trânsito na via, permitindo apenas o sentido descendente entre a Rua das Oliveiras e a Circunvalação.

A fratura da tubagem aconteceu na véspera do feriado do 25 de Abril e só depois de uma inspeção de vídeo é que foi possível avaliar o estrago. Dada a dimensão da rutura, o Município optou por uma intervenção profunda de "caráter urgente", que avançou por ajuste direto.

O autarca contou que há cerca de quatro meses houve uma situação semelhante na Travessa dos Heróis da Pátria, contabilizando nos últimos cinco/seis anos, nove ruturas do género nesta zona". Ainda assim, Marco Martins refutou a hipótese da situação ter por consequência direta a maior circulação de veículos nesta via.