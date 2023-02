Obra na Estrada D. Miguel em Gondomar não agrada à população

Marta Neves Hoje às 08:13 Facebook

"Passeios demasiado largos" merecem críticas, tal como a falta de lombas, numa das mais importantes vias de Gondomar.

As obras na Estrada D. Miguel entre Fânzeres e S. Pedro da Cova, levadas a cabo pela Câmara de Gondomar, não agradam à população, com críticas aos "passeios demasiado largos que deixaram as faixas de rodagem reduzidas a dois corredores estreitos", onde as viaturas têm dificuldade em cruzar-se. Além de que, com o corte de lugares de estacionamento, há quem use os passeios para deixar os automóveis.

"Se a intenção destas obras era obrigar os condutores a andarem mais devagar, esqueça! Não resultou! De noite, então, a velocidade é impressionante. Até fazem piões e acordam uma pessoa", desabafou ao JN Maria Hercília Rocha, 73 anos. "Em vez de fazerem passeios tão largos, deviam colocar lombas", acrescentou.