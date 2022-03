Obras mudam o centro de Gondomar

Haverá intervenção nos arruamentos na envolvente ao edifício da Câmara Municipal, que será também ampliada, e construída uma esquadra da PSP.

Encontra-se já lançado no terreno o plano de requalificação do espaço público que vai revolucionar toda a zona central da cidade de Gondomar. Para além da intervenção de fundo em vários arruamentos entre o polo tecnológico dos holandeses da Metyis e o Largo do Souto, num investimento de cerca de 2,4 milhões de euros, projeta-se agora o alargamento do edifício dos Paços do Concelho e a construção de uma nova esquadra da PSP.

Neste momento, a Rua de Novais da Cunha, entre a conhecida Curva da Roleta e a Câmara Municipal, está cortada. Servia o trânsito em sentido único entre os Paços do Concelho e o Hospital Fernando Pessoa, mas a Autarquia quer agora criar uma artéria com duas faixas de rodagem com trânsito nos dois sentidos.