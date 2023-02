Obras no espaço da feira de Gondomar previstas para março

JN Hoje às 18:01 Facebook

Twitter

Partilhar

A Câmara de Gondomar revelou, esta sexta-feira, que o arranque da empreitada de requalificação do espaço da feira semanal está previsto para março, num investimento orçado em cerca de 300 mil euros, que não implica a deslocação dos feirantes.

"A intervenção será feita ao nível do piso e, também, através da colocação de novas casas de banho. Prevê-se o arranque da empreitada no final de março deste ano", esclareceu o município, em resposta à agência Lusa.

Acrescentou ainda que a obra, orçada em cerca de 300 mil euros, "não implica uma deslocação dos feirantes".

PUB

Em outubro de 2022, perante as críticas das associações representativas do setor, a autarquia tinha-se comprometido a resolver até janeiro de 2023 os problemas da feira local, que estava desde o início daquele mês num novo espaço.

Na altura, insatisfeitos, os vendedores de calçado e de vestuário que à quinta-feira estão na feira de Gondomar, ameaçaram mesmo bloquear a entrada no novo espaço, situado no Parque dos Castanheiros, em protesto contra o mau estado do piso, o número insuficiente de casas de banho e a dimensão do espaço para a instalação das tendas, que "diminuiu dos oito metros de frente para apenas seis", impossibilitando a colocação das carrinhas.

Esta sexta-feira, ouvido pela Lusa, o presidente da Associação de Feirantes do Distrito do Porto, Douro e Minho (AFDPDM), Artur Andrade, reiterou as críticas à atuação do município de Gondomar e lamentou que o prazo para resolução das queixas dos feirantes não tenha sido cumprido.

"Os ajustes deviam ser feitos até final de janeiro. A correção do terreno não aconteceu. Está tudo igual e, pior, agora ignoram a associação", declarou, referindo que tem uma reunião pedida desde novembro.

Uma opinião não partilhada pelo presidente da Associação de Feirantes e Mercados da Região Norte (AFMRN), Fernando Sá, que defendeu que é necessário dar alguma margem de manobra à autarquia, apesar de reconhecer que, antes de transferir os feirantes, deveriam ter sido acauteladas melhores condições no espaço.

"Ainda não vemos obra no terreno, mas também compreendo que é necessário aguardar por melhores dias para fazer obras ao ar livre", disse, salientando que o município tem cumprido aquilo com que se comprometeu, nomeadamente o aumento do número de transportes a fazer o transbordo junto ao local da feira.