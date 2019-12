Operação de resgate no rio Ferreira demorou quase duas horas

Marta Neves Hoje às 17:38 Facebook

A operação de resgate que aconteceu este sábado, no rio Ferreira, em S. Pedro da Cova, Gondomar, demorou quase duas horas. Quatro homens arriscaram passar rio apesar dos avisos para o risco da depressão "Fabien".

De acordo com o 2º comandante dos Bombeiros Voluntários de S. Pedro da Cova, Mário Ferreira, que esteve no comando da operação, "apenas um dos homens [dos quatro que atravessaram o curso de água de jipe] se encontrava na água, numa espécie de ilha, e foi necessário proceder ao resgate com calma", com a ajuda de cordas.

Na altura, o risco maior da operação foi o caudal elevado do rio. O acidente aconteceu, este sábado, quando por volta das 15.20 horas, quatro homens decidiram atravessar o curso de água de jipe.

Com a força da corrente, o veículo foi arrastado e os ocupantes acabaram por sair pela janela. Dois dos homens tiveram de ser levados ao Hospital de Santo António, no Porto, com suspeitas de hipotermia