Parque Urbano da Ribeira da Archeira abre esta sexta-feira

A primeira fase do corredor pedestre do Parque Urbano da Ribeira da Archeira, em Valbom, Gondomar abre esta sexta-feira oficialmente ao público. Mas o espaço, de pura contemplação pela natureza, há já alguns meses é utilizado pelos amantes das atividades ao ar livre.

O percurso, com entrada à cota baixa junto ao Centro de Aprendizagem e Reabilitação Comportamental Animal da Quinta do Passal, e com término em frente à Escola Básica 2,3 de Valbom, é de puro deleite pela natureza.

Tanto que, rapidamente, se esquece o rebuliço da marginal da Polis, que diariamente é percorrida por centenas de pessoas.