Parque urbano de Gondomar arranca antes do verão

Era o terreno "mais central, valioso e apetecível do concelho", de acordo com o presidente da Câmara de Gondomar, Marco Martins. Bem no centro, junto a equipamentos como o Multiusos, a biblioteca, o auditório municipal, as escolas e a Igreja Matriz de S. Cosme nascerá o Parque Urbano de Gondomar.

A proposta de adjudicação da empreitada, bem como da minuta do contrato, é esta sexta-feira votada na reunião do Executivo, que decorrerá por videoconferência.

O projeto tem alocada uma verba de 2,7 milhões de euros (mais IVA) para a construção, num investimento total que ultrapassa os cinco milhões de euros. O arranque da obra deverá começar antes do verão.