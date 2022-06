Parque urbano de Gondomar deve abrir depois do verão

Empreitada, que marcará a entrada principal de S. Cosme, avança em velocidade de cruzeiro. Espaço com cerca de 28 mil metros quadrados será o mais caro de todos no concelho.

Com mais de metade da obra do Parque Urbano de Gondomar executada, Marco Martins, presidente da Câmara, ambicionava ter a empreitada concluída a tempo de ser inaugurada por altura da Noite Branca, evento que acontece em setembro e que marca o arranque das festividades da Romaria de Nossa Senhora do Rosário. Todavia, o autarca reconhece que "será difícil", muito por conta de "um ligeiro atraso", já ultrapassado, que aconteceu "por falta de materiais".

De semana para semana, nota-se que a empreitada entrou em velocidade de cruzeiro, sendo visível que a intervenção caminha gradualmente da zona do edifício da Segurança Social em direção ao recinto da feira.