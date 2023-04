Parque Urbano de Medas abre esta sexta-feira

Na zona do alto concelho de Gondomar acabou de ser construído o parque urbano de Medas, num terreno junto à igreja. A intervenção, orçada em cerca de 900 mil euros (aquisição do terreno mais a empreitada) vai ser inaugurada esta sexta-feira, às 10.30 horas.

A festa vai estender-se durante o fim de semana, podendo a pequenada contar com insufláveis, pipocas, e jogos tradicionais.

O novo parque urbano tem cerca de um hectare de extensão e ao longo do percurso é possível a população desfrutar "de equipamentos de ginástica ao ar livre, de um parque infantil, e de várias zonas de piquenique", descreveu ao JN o presidente da Câmara, Marco Martins, convicto que a sua localização "poderá vir a criar uma nova centralidade à freguesia", que é a terceira menos povoada (a seguir à Lomba e ao Covelo).

O autarca tem consciência que este parque não tem o impacto do de S. Cosme (com 2,7 hectares), nem tão pouco o de Rio Tinto (com 3,6 hectares), mas reforça que nesta zona do alto concelho "a população tem a mais-valia das praias fluviais e da proximidade ao Parque das Serras".

Depois de há precisamente um mês ter sido inaugurada a segunda fase do Parque da Ribeira da Archeira - unindo a cota baixa à cota alta do concelho, de Valbom até ao Pavilhão Multiusos, em S. Cosme, fechando o anel de 20 quilómetros de passadiços -, falta acabar a segunda fase do parque urbano de Fânzeres/S. Cosme e o de S. Pedro da Cova.

O de Fânzeres/S. Cosme, cuja extensão está a ser feita no sentido da rotunda da Carvalha - e que deverá ficar concluído ainda antes do verão -, tem a particularidade de vir a incluir um bar, dois campos de padel, um parque infantil, outro de skate e ainda outro destinado a cães.

O parque de Melres encontra-se ainda em fase de projeto.