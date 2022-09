Parque urbano no centro de Gondomar abre segunda-feira

Marta Neves Hoje às 07:33 Facebook

Equipamento com 2,8 hectares nasceu no "terreno mais apetecível" do concelho, fruto de um investimento de sete milhões de euros. Concerto de Rui Massena marca a inauguração.

Foi com "um grande sentido de responsabilidade" que o arquiteto Paulo Merlini abraçou o projeto do Parque Urbano de S. Cosme, em Gondomar, concelho de onde é natural. "Mais do que desenvolver só um pedaço de terra ou fazer alguma coisa de aprazível, queria mesmo que fosse uma peça que pelo design e pela arquitetura tentasse elevar a autoestima do gondomarense", confessou.

O espaço com 28 mil m2, onde foram plantados mais de 800 árvores e arbustos, e que se pretende "um polo dinamizador", abre na segunda-feira, feriado municipal. No fim da procissão de Nossa Senhora do Rosário e dos santos padroeiros S. Cosme e S. Damião, o parque é inaugurado com um concerto de Rui Massena.