Passadiço da marginal de Gondomar fechado devido à subida da água

A zona dos passadiços de Gramido, em Gondomar, vão estar fechados durante todo o fim de semana devido à subida do nível da água do rio Douro, que cobriu toda a zona ribeirinha.

"A água atingiu níveis que eu nunca vi", revelou Marco Martins, presidente da Câmara de Gondomar, adiantando que nas últimas 48 horas, o mau tempo terá acusado prejuízos na casa dos dois milhões de euros.

Para já as contas são feitas por estimativa. "Os danos são já visíveis. Há tábuas do passadiço a boiar na água, mas também temos muitas ocorrências como muros caídos, aluimentos de estradas e os danos que calculamos são só de via pública -- sem contabilizar equipamentos como escolas ou espaços privados", acrescentou o também Presidente da Comissão Distrital de Proteção Civil.

As margens dos rios Ferreira e Sousa também transbordaram, causando inundações nas zonas do Covelo, Foz do Sousa e São Pedro da Cova.