Patos mortos aparecem em praia fluvial de Gondomar

Sete patos e uma garça-real apareceram mortos, esta sexta-feira de manhã, junto ao areal da praia fluvial de Melres, em Gondomar.

Segundo Filipe Continho, um dos nadadores-salvadores daquela praia, os animais não tinham nenhuma marca de violência e, a meio da manhã, alguns ainda estavam atordoados e não conseguiam caminhar.

Filipe Coutinho contactou a Polícia Marítima e a GNR, mas nenhuma das autoridades apareceu no local para recolher os animais.

Segundo José Paiva, presidente da Junta de Freguesia da União das Freguesias de Melres e Medas, nunca aconteceu nenhuma situação do género naquela zona.

"Estranhamos que os animais tenham aparecido mortos até porque agora, com as pessoas na praias, eles não se aproximam tantos das beiras. O nosso receio é que tenham sido envenenados", afirmou preocupado.

Lembrou ainda que também a junta contactou o Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) da GNR e a Polícia Marítima, mas que as entidades empurraram as responsabilidades para a outra.

"Temos os animais guardados no estaleiro à espera que aparece alguém. Queremos perceber o que é que aconteceu."