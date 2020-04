Pensão por entregar deixa reformados de Gondomar em desespero

Adriana Castro Hoje às 15:30, atualizado às 16:03 Facebook

Há dezenas de reformados de Gondomar que esperam, desde o início do mês, pelos vales para levantar as pensões. Sem meios de subsistência, estão a desesperar pelo atraso das cartas, até porque as faturas não deixaram de ser entregues na respetiva caixa de correio.

Os CTT admitem que na origem do problema poderá estar um "erro de distribuição". A entrega dos vales deveria ter ocorrido entre os dias 6 e 8.

A Segurança Social afirma não ter "conhecimento de algum problema que esteja a ocorrer com o pagamento das pensões por vale postal", mas garante estar em contacto com os CTT "para averiguar o que se possa ter passado".