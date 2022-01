Pirotecnia sai da marginal de Valbom ao fim de 65 anos

Marta Neves Hoje às 16:34 Facebook

Uma empresa de pirotecnia laborou durante 65 anos na marginal de Gramido, em Valbom, Gondomar. Por conta do projeto Polis, com a construção do passadiço junto ao rio, a Câmara encetou negociações, em 2011, para a fábrica sair dali. Todavia, só volvidos dez anos, é que a mudança aconteceu.

Foi a 14 de julho de 2021 que a pirotecnia de Rui Resende, 66 anos, passou a ter licença para trabalhar, num terreno cedido pela Autarquia no lugar de Tardariz, na freguesia de S. Pedro da Cova. "Mais ou menos a sete minutos de carro" das antigas instalações, em Gramido, ressalvou o proprietário.

"O objetivo era que a pirotecnia Resende deixasse a zona de Gramido, junto à Estrada Nacional 108, zona com muito movimento rodovário, somando-lhe os milhares de pessoas que ali correm e caminham com o rio Douro a 20 metros", resumiu o presidente da Câmara, Marco Martins.