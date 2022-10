Piscinas de Rio Tinto fechadas há mais de dois anos motivam protesto

As piscinas municipais de Rio Tinto, em Gondomar, estão fechadas há dois anos e meio. A CDU promove este sábado um protesto exigindo a reabertura do equipamento. A Câmara espera que isso possa acontecer em dezembro.

A CDU, que está a organizar o protesto, critica o facto de "uma freguesia com 60 mil habitantes estar, por vontade do PS [que lidera a Autarquia], privada de instalações públicas de natação e desportos hídricos", numa altura em que "as famílias enfrentam maiores dificuldades financeiras" e "só os equipamentos públicos podem garantir preços e mensalidades mais em conta para os apertados orçamentos familiares".

Contactada a Câmara de Gondomar, o presidente, Marco Martins, adiantou ao JN que a expectativa é que as piscinas possam abrir "em dezembro", explicando que "o Município aproveitou a paragem forçada da pandemia para levar a cabo obras profundas nestas instalações (que ascendem a 750 mil euros) - como a construção de acessibilidades e novos balneários e ginásio - que sofreram sucessivos atrasos".