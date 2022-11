Pólo universitário em Gondomar "continua em cima da mesa"

João Nogueira Hoje às 00:42 Facebook

Twitter

Partilhar

A ideia de expandir a Universidade do Porto até Gondomar "continua em cima da mesa", afirmou o reitor António de Sousa Pereira, que acrescenta que no concelho poderá vir a instalar-se uma instituição voltada para a área das artes e ciências humanas, bem como um espaço de residências universitárias.

O reitor da Universidade do Porto, que falou sobre o tema na conferência "Gondomar e os desafios da Universidade", no Auditório Municipal de Gondomar, aprofundou que apesar de "não haver uma data específica para o projeto, Gondomar tem um papel importante, pois pode responder à escassez de alojamento e à criação de um novo pólo".



O presidente da Câmara de Gondomar, Marco Martins, demonstrou entusiasmo sobre o projeto futuro, declarando que "está na altura de dar este passo para o desenvolvimento do concelho".



Em janeiro de 2021, o JN noticiou esta intenção por parte da Universidade do Porto, que reservou terrenos em Valbom para se expandir, um projeto que acompanhará a construção da futura linha de metro do Souto.