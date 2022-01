Praia de Melres ainda vai a tempo de abrir no verão

Ana Carla Rosário Hoje às 15:05 Facebook

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) considera que, se a Câmara de Gondomar tiver "um programa de medidas que incida sobre as causas de poluição", a praia fluvial de Melres poderá, este ano, integrar a proposta de lista de águas balneares interiores de 2022. A última vez foi há quatro anos.

O presidente da Autarquia, Marco Martins, afirma que esse acompanhamento tem sido feito "desde que, em 2018, houve uma descarga pontual de poluentes", na zona do rio Douro da praia de Melres. Aquele foi o ano mais recente de classificação do areal de Melres, apesar de ter sido tida como "má" pela Agência Portuguesa do Ambiente.

"Durante o verão fazemos análises semanais, que dão resultados bons, mas continuamos a não merecer continuar na lista de praias limpas", critica Marco Martins, lembrando que Gondomar conquistou três zonas balneares (Lomba, Melres e Zebreiros) em 2014. Porém, nos últimos anos, apenas a da Lomba se mantém com água de boa qualidade, embora tenha perdido a bandeira azul.

Além da praia de Melres, também a de Zebreiros tem tido o mesmo tipo de problemas mas, este ano, nem sequer está na lista em consulta pública. Apenas a da Lomba, que fica na outra margem do rio, continua a aparecer como praia aconselhada.

A Agência Portuguesa do Ambiente afirma que Melres teve uma classificação "má" em 2018 e, para este ano mudá-la, a Câmara tem não só de procurar as causas da poluição como ainda "assumir o compromisso de acompanhamento desse programa pela APA correspondente e do parecer favorável da Administração Regional de Saúde".

Mas Marco Martins não está assim tão convencido: "Nós fazemos esse acompanhamento semanal, na época do verão, e, apesar do resultado das análises ser bom, não muda a classificação".

O autarca diz que, mesmo assim, além das análises à qualidade da água, é mantida, na época estival, a vigilância, limpeza e manutenção de sanitários nos três areais. O presidente da Câmara acredita, ainda assim, que até ao verão vai conseguir a aprovação das praias da Lomba e de Melres e, no próximo ano, a de Zebreiros.