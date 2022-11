Prémios para clientes do comércio local de Gondomar

Daniela Correia Hoje às 15:50 Facebook

Arranca no dia 26 de novembro e termina a 7 de janeiro, em Gondomar, a campanha "Neste Natal Compre + Local", que visa apoiar o comércio tradicional.

Quem efetuar compras nos estabelecimentos comerciais aderentes, de valor igual ou superior a 24 euros e pedir fatura com número de contribuinte, habilita-se a ganhar prémios. As faturas devem ser registadas num formulário disponível online e cada participante está limitado a três registos por semana. Os vencedores serão informados via e-mail ou por contacto telefónico.

Entre os prémios sorteados estão televisores, aspiradores robot, máquinas de café e trolleys.

Esta iniciativa é organizada desde 2014 pelo Município de Gondomar, com o objetivo de dinamizar o comércio local nesta época festiva.

Os comerciantes que pretendam aderir à campanha devem subscrever o formulário de inscrição e as normas de participação até ao dia 20 de novembro de 2022.

Mais informações no site da Câmara.