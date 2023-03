Previstas 90 demolições e "nova" estação de comboios em Rio Tinto

Hugo Silva Hoje às 10:19 Facebook

Twitter

Partilhar

Projeto para alargamento da via férrea entre Contumil, no Porto, e Ermesinde, em Valongo, está em discussão pública. Em Águas Santas, também há várias mudanças.

O alargamento da via-férrea entre Ermesinde (Valongo) e Contumil (Porto), que passará de duas para quatro linhas, obriga a demolir 90 edifícios (21 são casas habitadas) e a remodelar a estação de Rio Tinto e o apeadeiro da Palmilheira/Águas Santas. As quatro passagens de nível (três pedonais e uma rodoviária) existentes neste troço serão suprimidas e substituídas por atravessamentos desnivelados. Os pormenores da intervenção constam do estudo de impacto ambiental do projeto, que está em discussão pública.

Há vários anos que é reclamado o alargamento entre Ermesinde e Contumil, onde os passageiros desesperam com os atrasos e a supressão de comboios. Só há uma via em cada sentido, apesar de por ali circularem cerca de 200 composições por dia, da Linha do Minho, da Linha do Douro e da Linha de Leixões (mercadorias). Com a obra, o objetivo é garantir "maior fiabilidade dos serviços e consequente melhoria de exploração, tornando o uso deste meio de transporte mais apelativo para a população".