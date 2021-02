Promotora de hotel em Valbom investe 25 milhões de euros

Adriana Castro Hoje às 14:25 Facebook

Twitter

Partilhar

Empresa Nara garante legalidade do projeto e diz ter solicitado pareceres que Câmara "entendeu necessários".

Dos 25 milhões de euros que o Nasoni Hotel, junto ao rio Douro, em Ribeira de Abade, Valbom, Gondomar, vai custar, a Nara - Projetos, Construção e Turismo, empresa promotora, já gastou mais de três milhões. Os trabalhos já arrancaram e a firma garante que a unidade vai criar, "aproximadamente, 80 postos de trabalho diretos" naquele concelho.

O processo de licenciamento do hotel está a ser alvo de investigação pela Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território (IGAMAOT), mas a empresa afirma que ainda não foi contactada por aquela entidade. A Nara ressalva, no entanto, a legalidade do projeto, garantindo que "foi licenciado pelas autoridades competentes, tendo sido emitida a respetiva licença de construção e solicitados todos os pareceres que a Câmara de Gondomar entendeu necessários".