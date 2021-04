Promotora de hotel em Valbom multada

Adriana Castro Hoje às 16:51 Facebook

Empreitada arrancou sem autorização da Agência Portuguesa do Ambiente. Infração não suspende obra. Câmara diz desconhecer contraordenação

A empresa Nara - Projetos, Construção e Turismo está a ser alvo de um processo de contraordenação por ter iniciado os trabalhos de construção do Nasoni Hotel em Ribeira de Abade, Valbom, Gondomar, sem título de utilização dos recursos hídricos. A autorização deveria ter sido pedida à Agência Portuguesa do Ambiente (APA), previamente "à execução de qualquer obra". De acordo com aquela entidade, a infração, com expediente da Polícia Marítima, está em fase de instrução e não suspenderá a empreitada.

O JN questionou a promotora da unidade hoteleira, que vai investir ali 25 milhões de euros, mas não obteve resposta.