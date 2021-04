Pulmão verde começa a nascer no centro de Gondomar

Marta Neves Hoje às 17:07 Facebook

Começa nesta quinta-feira a construção do Parque Urbano de Gondomar, bem no centro da cidade.

Os terrenos começaram na semana passada a ser vedados e o trânsito na Avenida Multiusos, na ligação entre a Rotunda do Ourives e a Rua José Cardoso Pires (junto à biblioteca), em Gondomar, foi definitivamente cortado há dias.

Tudo pronto para o arranque, marcado para esta quinta-feira, daquele que será o parque urbano com maior impacto visual no concelho. É bem no centro da cidade de Gondomar que duas das parcelas mais cobiçadas no mercado imobiliário vão dar origem a um pulmão verde.

Um projeto, que deverá ficar concluído no verão de 2022, e que foi alicerçado na "coragem política", diz o presidente da Câmara de Gondomar, Marco Martins, recordando que desde 2014 "deram entrada os mais diversos Pedidos de Informação Prévia" para aquele local, "como um hipermercado, construção em altura e até um restaurante de fast food".

Propostas que acabaram todas indeferidas, tendo prevalecido uma ideia, que no início do seu primeiro mandato, em 2013, era ainda "a longo prazo", mas que se tornou viável "à medida que a dívida do Município foi diminuindo".

Feitas as contas, apesar de este futuro Parque Urbano de Gondomar ter menos área (27 mil m2) do que o de Rio Tinto (com 36 mil m2) foi preciso gastar "três vezes mais" por conta das expropriações (2,6 milhões de euros).



É junto a equipamentos como o Multiusos , a biblioteca, o auditório municipal, as escolas, a igreja matriz de S. Cosme, que vai nascer o futuro Parque Urbano de Gondomar. Projeto do gabinete Paulo Merlini Arquitectos, que juntará duas parcelas de terreno: a que foi expropriada e parte de uma outra, junto ao edifício da Segurança Social, cedida ao domínio público no âmbito de um loteamento privado.

"A entrada principal ficará junto à rotunda de acesso à biblioteca", explica Marco Martins, apontando para o local onde nascerá " um bar, um anfiteatro e um lago à cota mais baixa da estrada".

O novo parque terá ainda uma zona de recreio infantil, um parque canino, e um auditório para espectáculos ao ar livre. Estão também contempladas novas acessibilidades à autoestrada e à futura linha de metro.

Já sobre a escolha do arquiteto, o presidente explicou: "Paulo Merlini é um jovem arquiteto de Gondomar, com obras premiadas, que representa uma nova geração que coloca Gondomar ao nível de outras cidades europeias".