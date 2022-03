Quatro camiões TIR levam bens de centro logístico em Gondomar para ucranianos

Foi preparado durante a madrugada desta quinta-feira o centro logístico municipal no Gondomar GoldPark, parque tecnológico situado em S. Cosme, e desde cedo começaram a chegar carrinhas com bens recolhidos pelas juntas para ajudar os ucranianos. Entre esta sexta-feira e sábado, sairão já dois dos quatro camiões TIR contratados pela Câmara, que levarão a ajuda até aos refugiados, na fronteira da Polónia com a Ucrânia. Além disso, a autarquia está a promover o banco local de voluntariado e a fazer o levantamento de particulares, empresas e instituições que possam acolher ucranianos.

Quem quiser ajudar com bens de primeira necessidade tem de dirigir-se às juntas de freguesia e são estas que, por sua vez, os transportam para o centro logístico municipal. A campanha, que começou com a Amizade, a Associação de Imigrantes de Gondomar sedeada em Rio Tinto, e com a respetiva junta alargou-se rapidamente a todas as freguesias. Estas envolveram por sua vez entidades como os escuteiros, paróquias, as IPSS, as escolas e estabelecimentos comerciais.

A campanha institucional de Gondomar articulada com as juntas abrange bens de primeira necessidade, nomeadamente cobertores e sacos-cama, produtos de higiene, incluindo produtos para crianças, como leite em pó, fraldas e toalhitas, e abrange também produtos de saúde (algodão, compressas, antissépticos, adesivos e analgésicos), bens alimentares em conservas e outros produtos como pilhas, lanternas e cordas. São recebidos nos 12 edifícios das juntas para cobrir todo o concelho de Gondomar.

Transporte até centros de refugiados

Uma vez reunidos no parque tecnológico, onde as carrinhas começaram a chegar pelas oito da manhã, a Câmara irá assegurar o transporte dos bens até aos centros de refugiados em articulação com a associação Amizade, explicou ao JN o presidente da Autarquia, Marco Martins. Sublinhou que os dois primeiros camiões sairão entre esta sexta-feira e sábado, estando mais dois contratados pelo município. Nesta operação logística está envolvida já meia centena de pessoas diretamente. De Rio Tinto, já tinha saído um camião com bens.

Banco de voluntariado recebe inscrições

Marco Martins explicou ainda que está a ser mobilizado o banco local de voluntariado em que as pessoas se podem inscrever pelo email blvoluntariado@cm-gondomar.pt ou pelo número geral da Câmara: 224660500. Nessa altura, definirão a sua disponibilidade para ajudar.

Simultaneamente, a Autarquia está já a fazer um levantamento no concelho, junto de particulares, empresas e instituições, para organizar o acolhimento e alojamento dos refugiados em Gondomar, num processo que está nas mãos do Alto Comissariado para as Migrações.