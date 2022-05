Renda do café do Parque Urbano vai custar 2100 euros por mês

Hasta pública de arrendamento de espaços em Gondomar foi concorrida. Dono do novo restaurante vai pagar 2700 euros mensais.

Foi bastante concorrida a hasta pública que se realizou nesta sexta-feira no salão nobre da Câmara de Gondomar tendo em vista o arrendamento e exploração do café e restaurante que vão existir no Parque Urbano de S. Cosme, cuja obra está prevista ficar pronta depois do verão. O Café do Lago ficou com uma renda mensal de 2100 euros (preço sete vezes superior ao valor base de licitação) e o Café Central, que será um restaurante, de 2700 euros mensais.

"Parabéns e boa sorte", foi a frase mais vezes repetida aos dois vencedores da hasta pública pelos restantes concorrentes, comentando que será "difícil a tarefa de pagar rendas de tais valores", tendo em conta que aos empresários "caberá ainda a despesa de acabamentos dos espaços", como balcões, mobiliário e equipamentos de cozinha.