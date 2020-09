Revolta com faturas de água "exorbitantes"

Marisa Silva Hoje às 14:24 Facebook

Twitter

Partilhar

Contas de centenas de euros levam morador de Gondomar a apresentar providência cautelar. Indignação dos munícipes sai à rua sexta-feira à tarde.

José Neves não encontra explicações. Vive em Gondomar e, desde o ano passado, já recebeu três faturas de água com valores "exorbitantes". A primeira refere-se a outubro de 2019 e tem um valor de 594,87 euros. As restantes duas correspondem aos meses de junho e agosto deste ano. Ambas superiores a 300 euros. O morador garante ter reclamado nas Águas de Gondomar, uma vez que o consumo médio mensal do agregado familiar ronda os 50 euros. Os problemas com o tarifário da água no concelho não param, com os munícipes a reclamarem dos valores elevados. Para amanhã à tarde está marcada uma manifestação de protesto junto à Câmara.

Para despistar possíveis fugas, José contratou um picheleiro mas nenhum problema foi detetado, levando o morador a acreditar que o problema possa ser do contador.