"Revolução" viária no centro da cidade de Gondomar

É na próxima segunda-feira que arranca aquela que promete ser uma das maiores intervenções nos arruamentos do centro de Gondomar, que vai permitir, entre outras coisas, voltar a haver trânsito nos dois sentidos em frente ao edifício da Câmara. A intervenção era para já ter começado na segunda-feira, mas o empreiteiro pediu para adiar o início da obra por uma semana.

Tendo em conta que a intervenção envolverá a requalificação da Rua 25 de abril, da Rua 5 de outubro, da Praça do Município e da Rua Novais da Cunha, ou seja, todo o eixo desde a conhecida "curva do roleta" até ao Largo do Souto, em S. Cosme, a obra - para não causar ainda mais transtornos - vai desenvolver-se por fases.

Assim, na próxima segunda-feira, tem início a empreitada entre a Via Direcional e a Praça do Município, dotando a artéria com dois sentidos de circulação. Até agora (e por conta do sentido proibido que se vê na imagem), o trânsito acabava por desaguar nas traseiras da Câmara. Situação que vai acabar.