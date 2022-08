JN Hoje às 19:10 Facebook

Twitter

Partilhar

Rio Tinto anda à procura de um rei e de uma rainha. De tal forma que lançou um casting para encontrar interessados em encarnar os monarcas na 11.ª edição da feira medieval daquela freguesia de Gondomar.

As inscrições estão abertas até depois de amanhã. O formulário está disponível no balcão virtual do portal www.riotinto.pt. A Medieval Rio Tinto realiza-se entre os dias 15 e 18 de setembro, na Quinta das Freiras.

O rei e a rainha escolhidos pela organização terão direito a um voucher-oferta no valor de 250 euros. Além disso, o vestuário e as refeições realizadas durante a participação na feira medieval serão assegurados pela entidade promotora.

O concurso está aberto a todos os residentes em Rio Tinto maiores de 18 anos. Que devem estar disponíveis a comparecer no evento na quinta-feira (das 18 às 24 horas), na sexta-feira (das 18 às 24), no sábado (das 12 às 24) e no domingo (das 10 às 22).

"A seleção dos participantes [no casting] será feita por intermédio das informações e fotografias enviadas", observa a organização. Todas as informações do concurso estão disponíveis no site da junta e do evento aqui.