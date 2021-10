Derrame em central termoelétrica de Gondomar está controlado

Adriana Castro e Isabel Peixoto Hoje às 18:36 Facebook

A Central Termoelétrica da Tapada do Outeiro, em Medas, Gondomar, correu risco elevado de incêndio, durante a tarde desta sexta-feira, devido a uma fuga de óleo de lubrificação. O incidente está "ultrapassado", nota a empresa responsável pela infraestrutura.

De acordo com a Turbogás, empresa responsável pela central, a fuga deveu-se a "um problema técnico". "Foram de imediato tomadas todas as medidas necessárias ao controlo da ocorrência, não existindo quaisquer riscos de incêndio, nem de contaminação ambiental, podendo o incidente considerar-se desde já ultrapassado", informou a empresa, em comunicado.

As cinco corporações de bombeiros do concelho (Gondomar, S. Pedro da Cova, Areosa - Rio Tinto, Valbom e Melres) estiveram no local, bem como a de Crestuma, de Gaia, por prevenção.

Às 19.30 horas, o presidente da Câmara de Gondomar, Marco Martins, explicou à Lusa que o óleo estava "contido", a temperatura das infraestruturas à volta da caldeira "muito mais baixa" e o risco de incêndio, que às 17.30 horas "era muito elevado", alterou-se para "médio ou baixo". "A situação tende a ficar controlada", clarificou, admitindo, no entanto, que poderia "demorar duas ou três horas".

Devido ao acidente, "teve de se parar a produção numa das turbinas" o que faz com que a central "esteja agora com dois terços da produção", explicou o autarca. Marco Martins disse ainda que "em princípio não haverá quebra de fornecimento de energia", uma vez que, sendo sexta-feira, a maioria das "empresas fecha para gozo do fim de semana".

Sobre o "eventual derrame de óleo para o rio [Douro]", o autarca acrescentou que a situação "está calculada" e que a central dispõe de "tanques de retenção para todo o óleo que se perdeu". Questionado pela Lusa sobre o volume do derrame, Marco Martins disse tratar-se "de muitos milhares de litros de óleo".

De acordo com fonte dos Bombeiros Voluntários de Melres, o derrame ocorreu às 17.28 horas. Nessa altura, o risco de incêndio era elevado devido à quantidade de óleo que se dirigia "a uma turbina que trabalha a 370 graus".