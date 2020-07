Romaria do Rosário de Gondomar cancelada

Alfredo Teixeira Hoje às 18:32 Facebook

Decisão da autarquia prende-se com a atual conjuntura decorrente da pandemia de covid-19.

A Câmara de Gondomar anunciou, esta sexta-feira, o cancelamento das Festas do Concelho deste ano e que se realizariam de setembro até meados de outubro.

A decisão foi tomada conjuntamente com a Confraria de S. Cosme, S. Damião e Nossa Senhora do Rosário com base na "necessidade de adotar medidas de caráter verdadeiramente excecional", devido "à atual conjuntura decorrente da pandemia de covid-19".

A Romaria do Rosário, ou Festa das Nozes como também é conhecida, devia iniciar-se em setembro, com a Noite Branca, e decorrer até meados de outubro, recebendo habitualmente mais de 500 mil visitantes.

Estas festas decorrem há mais de 300 anos e são uma das últimas do calendário anual de romarias no Norte de Portugal. O programa inicia-se em setembro e tem o seu ponto mais alto no primeiro domingo de outubro, sendo a segunda-feira seguinte feriado municipal. Nesse dia sai à rua a tradicional procissão, altura em que os gondomarenses lançam às janelas e varandas as melhores colchas e bordados.

A romaria é também conhecida por Festa das Nozes devido ao cultivo da nogueira. Associada às colheitas, nas tendas e barracas é normal encontrar os produtos da terra, nomeadamente as castanhas, os figos e as nozes. Vende-se o vinho doce (novo e em fermentação) em garrafões ou à tigela. À mesa reina o caldo de nabos, ex-líbris da terra.