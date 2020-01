Rua D. Afonso Henriques cortada ao trânsito para obras de emergência

Marta Neves Hoje às 09:24 Facebook

A intervenção vai decorrer na quinta-feira, entre as 9 e as 18 horas, no troço entre a Rua das Oliveiras e a Circunvalação. A empreitada maior vai arrancar no próximo mês.

Prevê-se que quinta-feira seja um dia de maior confusão no trânsito na zona da Areosa, em Gondomar. Isto porque a Rua D. Afonso Henriques, onde diariamente passam milhares de condutores, vai estar cortada ao trânsito entre a Rua das Oliveiras e a Circunvalação para uma intervenção de emergência.

Durante nove horas, entre as 9 e as 18, Câmara, Junta de Freguesia de Rio Tinto, Águas de Gondomar, Meo e EDP Gás vão unir esforços para conseguir substituir todas as tampas que estão em mau estado no pavimento. Ao mesmo tempo, serão tapados os buracos que muitas dores de cabeça têm dado aos condutores.