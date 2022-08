Rua D. Afonso Henriques já tem dois sentidos outra vez

JN Hoje às 16:52 Facebook

Twitter

Partilhar

A Rua D. Afonso Henriques, na zona da Areosa, em Gondomar, voltou a ter dois sentidos de circulação a partir desta terça-feira, sendo permitido aos autocarros provenientes da Rua de Costa Cabral subir a artéria.

Um ano depois de ter sido implementado o sentido único descendente entre a Rua das Oliveiras e a Estrada da Circunvalação, a medida foi revertida. No sentido ascendente podem agora circular as linhas 701, 702, 703 e 5M da STCP e as camionetas da Pacense que vêm da Rua de Costa Cabral.

Os autocarros que chegam pela Circunvalação, provenientes da zona do hospital de S. João e da Gondomarense vão continuar a seguir pela Rua dos Heróis da Pátria, tal como o restante trânsito.

A medida implementada desde ontem prevê ainda a possibilidade de paragem para realizar cargas e descargas - no máximo durante 15 minutos -, no sentido norte/sul, ou seja, no lado descendente.