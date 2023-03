S. Pedro da Cova já tem cavalete reabilitado

A reabilitação do Cavalete do Poço de S. Vicente, ex-libris da vila mineira de S. Pedro da Cova, em Gondomar, agora terminada, marca o início da empreitada que visa a revitalização de toda a zona envolvente, incluindo a construção de um novo polo do Museu Mineiro, no "coração" das minas.

É ainda neste cenário, mas mais junto às piscinas, que o autarca espera ver concretizado o financiamento do Governo, "como forma de compensar a população pelas cerca de 300 mil toneladas de resíduos perigosos", provenientes da Siderurgia Nacional , que foram depositadas nas escombreiras das antigas minas, entre 2001 e 2002. Para aí está pensada "a porta de entrada mais citadina do Parque das Serras, com balneários e uma rede de percursos que envolva toda esta área de quase 24 hectares", referiu o autarca.

Marco Martins recordou que este processo "teve início em 2018, quando a Câmara começou por adquirir os terrenos, tendo gasto para esse efeito 2,8 milhões de euros em expropriações".