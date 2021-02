Segunda fase da vacinação arranca esta sexta-feira no Multiúsos com 100 doses

JN/Agências Hoje às 08:36 Facebook

Twitter

Partilhar

A segunda fase de vacinação contra a covid-19 arranca, esta sexta-feira, no pavilhão Multiúsos de Gondomar, no distrito do Porto, com 100 doses de vacinas, informou o presidente da câmara local, apontando para uma operação que se prolongará até sábado.

"O centro de vacinação abre às 8.30 horas e a primeira vacina é administrada às 9 horas. A operação está montada para, pelo menos, e sábado. Se existir 'stock' rapidamente a prolongaremos até domingo", referiu à agência Lusa, Marco Martins.

Em causa está a segunda fase do Plano Nacional de Vacinação contra a covid-19 dedicada a pessoas com 80 e mais anos e as pessoas com mais de 50 anos, mas com comorbilidades associadas e doenças crónicas.

Este é um dos sete locais já identificados a Norte para albergar os centros de vacinação nesta segunda fase que arrancou a nível nacional na quarta-feira nas Unidades de Saúde Familiares de Alvalade e do Parque, em Lisboa e Vale do Tejo.

Já a Norte o processo arrancou na quinta-feira no Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) Porto Oriental, bem como em Braga, Póvoa de Varzim/Vila do Conde e Vila Real.

Em Gondomar, o espaço foi cedido pela câmara, estando pronto desde sábado

A autarquia também vai disponibilizar os recursos humanos do município, que ficarão responsáveis pela logística e limpeza do espaço.

PUB

Neste concelho do distrito do Porto, nesta fase de vacinação, serão abrangidas cerca de 13 mil pessoas.

A vacinação no pavilhão Multiúsos será assegurada por 10 enfermeiros e dois médicos profissionais do ACES de Gondomar.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.269.346 mortos resultantes de mais de 104,3 milhões de casos de infeção em todo o mundo, enquanto em Portugal morreram 13.482 pessoas dos 748.858 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.